Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на турнире в ОАЭ и в конце сорвался на аплодисменты
В соцсетях завирусилось видено, на котором ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор стоя слушает гимн Российской Федерации.
Все произошло на боксерском турнире в Дубае в ОАЭ на соревнования с участием российских бойцов. Рядом с Коннором стоит россиянин Петр Ян.
Ирландский боксер в конце композиции поаплодировал российскому гимну, а после провел дуэль взглядов с Петром Яном, на битву с которым ему предстоит выйти в октагоне в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира боксу по версии WBA.