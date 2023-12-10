Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на турнире в ОАЭ и в конце сорвался на аплодисменты

Все произошло на боксерском турнире в Дубае в ОАЭ на соревнования с участием российских бойцов. Рядом с Коннором стоит россиянин Петр Ян.

Ирландский боксер в конце композиции поаплодировал российскому гимну, а после провел дуэль взглядов с Петром Яном, на битву с которым ему предстоит выйти в октагоне в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира боксу по версии WBA.