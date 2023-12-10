Россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира боксу по версии WBA

Чемпионский бой по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) прошел вечером в субботу, 9 декабря, на арене Agenda в Дубае в ОАЭ.

В новой весовой категории до 101,6 кг – bridgerweight («вес Бриджера») сошлись представитель России Евгений Тищенко и немец Леон Харт.

Как сообщает телеканал РЕН, рефери остановил бой в шестом раунде после мощного удара россиянина в район печени Харта, зафиксировав таким образом победу Тищенко нокаутом.

Ранее сообщалось, что российский шестикратный чемпион мира по плаванию Колесников поставил на место МОК одной фразой.