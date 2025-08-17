В Подольске под открытым небом прошел необычный концерт

Под вечерним небом Подольска состоялся концерт, приуроченный 185-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского, сообщила администрация муниципалитета. Зрителями стали более 7 тыс. человек.

Мероприятие посетил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Он, как и другие гости, получал удовольствие от выступления камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Артисты проникновенно исполнили произведения выдающегося композитора.

В качестве декорации выбрали усадьбу Плещеево. Именно здесь когда-то вдохновлялся Петр Ильич. Вел мероприятие народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

«Уверен, что мероприятие, которое организовали при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, станет доброй традицией для нашего округа», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Произведения прозвучали в исполнении легендарного маэстро Юрия Башмета и известных российских музыкантов. Глава округа Артамонов в преддверии концерта вместе с коллегами посетил площадку возле усадьбы, чтобы убедиться в комфортабельности зрителей. Проверили, как оборудовали зону для гостей, какую локацию выбрали для сцены.

По информации издания, горожан и гостей округа приглашали на мероприятие заранее. Концерт начался в 20:00. К усадьбе курсировал бесплатный транспорт. Концерт также был бесплатным.

