В квартале «Ильинские Луга» в Красногорске поставили на кадастр новый дом

В Красногорске в проекте «Ильинские Луга» поставили на кадастровый учет новый дом, рассчитанный на 520 квартир. Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новостройке в общей сложности разместили более 20,6 тыс. кв. м жилья различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды, рядом есть площадки для игр и отдыха.

В проекте уже возвели 28 жилых домов, школу, четыре детских сада, в стадии строительства — еще одна школа, детский сад, поликлиника на 400 посещений в смену, пожарное депо.

