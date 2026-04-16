Следы наркотических веществ нашли у звезды турецких сериалов Бурака Дениза

Турецкая полиция продолжает масштабную антинаркотическую операцию, и на этот раз в центре внимания оказался популярный актер Бурак Дениз, известный зрителям по сериалам «Мошенники», «Совершенно другой» и «Ночная сказка», пишет Super.ru.

По данным местных СМИ, в организме звезды все-таки нашли следы запрещенных веществ, однако, в отличие от многих других фигурантов, Дениза не стали заключать под стражу. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства регулярно отмечаться в полицейском участке.

Аналогичное решение было принято и в отношении актрисы Серры Пиринч, а также еще троих задержанных, которые теперь также обязаны являться в правоохранительные органы по первому требованию. Всего же в рамках антинаркотического рейда в Стамбуле были задержаны 11 человек, и среди них оказалось немало известных лиц.

Стоит напомнить, что это уже не первый громкий случай в турецком шоу-бизнесе за последнее время. Пару недель назад полиция объявила в розыск актрису Ханде Эрчел по аналогичному делу, а в списке задержанных ранее фигурировали такие знаменитости, как Ибрагим Челиккол, Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан. Всех их подозревают в незаконном хранении или употреблении запрещенных веществ, а также в создании условий для их потребления.

Ранее сообщалось, что судмедэкспертиза не нашла следов наркотических веществ у звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.