В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 16 апреля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 17 апреля, в Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится I класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве – III класс. В субботу, 18 апреля, на большей части территории региона ожидается II класс.

Температура воздуха в этот период составит +5...+9 градусов, ночью -- +4...+6. Синоптики обещают облачную погоду почти без прояснений, возможны дожди.

