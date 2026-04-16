В Московской области состоится второй слет кадетов

В пятницу, 17 апреля, во Фрязино в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина откроют слет «Кадетская доблесть», участниками которого станут более 600 учеников 7–11 классов из 60 школ Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что на торжественном открытии мероприятия, которое пройдет на плацу, перед участниками будут выступать почетные гости. Среди них — ветераны и участники специальной военной операции. После этого там состоится парад кадетов.

В рамках соревнований для школьников подготовят две возрастные группы: 13–15 лет и 16–17 лет, им предстоит пройти 15 этапов, в том числе полосу препятствий, оказание первой помощи и не только. Их будут оценивать педагоги, врачи и офицеры армии, победители получат дипломы, грамоты и подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.