В подмосковные больницы закупили почти 90 единиц эндоскопического оборудования

С начала 2026 года в подмосковные больницы поступило 86 единиц эндоскопического оборудования на 463,9 млн рублей, технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современная эндоскопия — это точная диагностика и малотравматичные операции: пациент быстрее восстанавливается и возвращается домой. Подмосковье целенаправленно вкладывает в такое оборудование», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, до конца года в медучреждения региона поставят еще 164 единицы оборудования. В них уже поступили видеоколоноскопы, видеогастроскопы, артроскопические стойки и не только. Их получили 70 медорганизаций, в том числе Можайская, Одинцовская, Жуковская больницы, Щелковский перинатальный центр и не только.

