В Подольске прошел мастер-класс по созданию цветов из бумаги для активных долголетов
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В Подольске состоялся необычный творческий мастер-класс для участников клуба «Активное долголетие», сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Специалист Молодежного центра «Территория Будущего» Любовь Лапочкина провела занятие «Магия бумаги», на котором научила пенсионеров превращать обычные листы бумаги в изящные цветы.
«Такие занятия тренируют мелкую моторику. То есть благотворно сказываются на физическом и психологическом состоянии человека», — отметила она.
Участники мастер-класса освоили различные техники бумагопластики, узнали секреты создания объемных цветов и композиций.
По словам организаторов, подобные занятия оказывают комплексное положительное воздействие на пожилых людей, улучшая их когнитивные функции, а также снижая уровень стресса.
Клуб «Активное долголетие» продолжает принимать новых участников. Записаться в него могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Программа клуба включает не только творческие мастер-классы, но и спортивные занятия, образовательные лекции и культурные мероприятия.
