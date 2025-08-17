В Подольске прошел мастер-класс по созданию цветов из бумаги для активных долголетов

Специалист Молодежного центра «Территория Будущего» Любовь Лапочкина провела занятие «Магия бумаги», на котором научила пенсионеров превращать обычные листы бумаги в изящные цветы.

«Такие занятия тренируют мелкую моторику. То есть благотворно сказываются на физическом и психологическом состоянии человека», — отметила она.

Участники мастер-класса освоили различные техники бумагопластики, узнали секреты создания объемных цветов и композиций.

По словам организаторов, подобные занятия оказывают комплексное положительное воздействие на пожилых людей, улучшая их когнитивные функции, а также снижая уровень стресса.

Клуб «Активное долголетие» продолжает принимать новых участников. Записаться в него могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Программа клуба включает не только творческие мастер-классы, но и спортивные занятия, образовательные лекции и культурные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошел фестиваль уличного спорта «Легенды улиц».