Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли из-за фигурного катания

Андрей Мухачев, пиар-директор Полины Гагариной, рассказал РИА Новости, почему был перенесен концерт певицы, который должен был пройти 16 октября в Омске на G-Drive Арене.

Он пояснил, что с такой просьбой обратились из Министерства спорта России.

С 20 по 23 октября на арене пройдет второй этап Гран-при Кубка России по фигурному катанию с трансляциями в федеральном канале. На полную перезаливку льда потребовалось бы как минимум 48 часов, при этом спортсменам необходимо будет тренироваться накануне соревнований.

Концерт перенесли на 28 октября. Все приобретенные ранее билеты будут действительны.