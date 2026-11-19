В Мытищах поставили на кадастровый учет новые дома в ЖК «Катуар», теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кадастровые номера получили пять объектов в деревне Сухарево на улице Егорова, их общая площадь составляет более 18, 7 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 321 квартиру различной планировки. Во дворах новых домов обустроены зоны отдыха и безопасные детские площадки с горками, песочницами и скамейками для родителей. Для активных жителей предусмотрены спортивные зоны для тренировок, игр и утренних пробежек. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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