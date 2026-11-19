Банк России решил не менять ключевую ставку, и это решение заметно отразилось на стратегии крупных банков. Вместо классических вкладов клиентам все чаще предлагают накопительные счета с повышенной доходностью. Почему кредитные организации перестроились именно так и чего ждать вкладчикам, Финансам Mail объяснила Мария Иваткина, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».

Как отметила Иваткина, пауза в снижении ключевой ставки на уровне 14% годовых говорит о том, что регулятор пока не определился с дальнейшим курсом. В условиях такой неопределенности банкам выгоднее привлекать средства через накопительные счета: инструмент гибкий, а риски ниже.

С вкладами все иначе, считает специалист. Этот продукт фиксирует доходность на срок, указанный в договоре. Открыв вклад под те же 12% годовых, клиент сохраняет ставку на год или другой оговоренный период. Если ключевая ставка пойдет вниз, банк окажется связанным невыгодными обязательствами. Именно поэтому кредитные организации осторожничают с долгосрочными предложениями.

При выборе между вкладом и накопительным счетом, по словам эксперта, главное — определить финансовую цель. Если формируется подушка безопасности, подойдет накопительный счет в надежном банке с хорошими условиями: деньги доступны, снять их можно в любой момент без досрочного закрытия. Но важно изучить порядок начисления процентов и учесть, что ставка может измениться.

Когда средства не понадобятся в течение года, стоит рассмотреть срочный вклад. В этом случае клиент фиксирует процент на весь срок договора, например на 12 месяцев, и не зависит от колебаний рынка.

«Вне зависимости от рыночных условий он получит свои проценты годовых, указанные в договоре. Гнаться за высокой доходностью накопительных счетов не стоит. Во-первых, банк может изменить условия через два дня — никто ему не запретит. Во-вторых, выгодный процент банки, как правило, предлагают новым клиентам. Можно, конечно, попрыгать по накопительным счетам, но много выгоды на этом все равно не получится. Если есть цель выгодно инвестировать средства, то в этом случае лучше посмотреть, например, в сторону выпускаемых Минфином России ОФЗ. Однако прежде, чем погружаться в тему инвестиций, важно ее изучить», — подытожила Иваткина.

Ранее эксперт Беленькая высказала мнение, что инфляция в декабре 2026 года в России может составить 0,71%.