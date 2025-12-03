Коростелев надеется уже на следующей неделе стартовать на Кубке мира

Один из сильнейших российских лыжников, четырехкратный чемпион России Савелий Коростелев заявил норвежскому телеканалу NRK, что надеется с третьего этапа принять участие в Кубке мира.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) признал несправедливым решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов. Федерация вердикт CAS приняла и апелляцию на него подавать не будет. Россияне смогут участвовать в международных соревнованиях после того, как FIS утвердит список допущенных спортсменов.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в минувший уикенд уже прошел в финской Руке. Этап в норвежском Тронхейме состоится с 5 по 7 декабря, в швейцарском Давосе — с 12 по 14 декабря.

«Шансов на участие в этапе Кубка мира в Тронхейме нет, слишком мало времени, надеюсь на участие в Давосе. Многим ли россиянам разрешат участвовать? Честно говоря, я не знаю, все зависит от FIS», — сказал Коростелев.

