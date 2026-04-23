Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве с автомобилями на сумму более 30 млн руб.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40‐летнего жителя столицы. Мужчина обвиняется в мошенничестве — его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по июнь 2023 года обвиняемый входил в состав организованной преступной группы. Вместе с соучастниками он обманул 16 человек, предложив им приобрести автомобили по ценам значительно ниже рыночных.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала арендовали транспортные средства, затем передавали их потенциальным покупателям. При этом они уверяли клиентов, что в течение полугода оформят право собственности на машины. Однако свои обещания фигуранты не выполнили: поскольку автомобили оставались в аренде, передать их в собственность было невозможно. В результате потерпевшие лишились крупных сумм денег, а общий ущерб от действий группы превысил 30 млн рублей.

Схема оказалась достаточно убедительной, чтобы ввести в заблуждение множество людей: заниженная цена создавала иллюзию выгодной сделки, а обещание оформить документы позже снимало первоначальные сомнения. Многие потерпевшие рассчитывали на приобретение автомобиля мечты с существенной экономией, но в итоге остались и без денег, и без транспорта.

Сейчас основной фигурант дела предстанет перед судом, где ему предстоит ответить за участие в преступной схеме. В отношении остальных членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство — следственные органы продолжают работу по установлению всех участников и их ролей в мошеннических действиях.

