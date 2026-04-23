ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 мая

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 15.05.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.04.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 87,2 кв.м., к/н: 50:15:0000000:63746, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 26, кв. 133. П.1058-ПОТ от 10.04.26. Собств: Соловьева О.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 352 000,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 181,6 кв.м., к/н: 50:15:0070801:1155; Зем. уч., общ.пл. 845 кв.м., к/н: 50:15:0070801:553. Адрес: МО, Балашихинский р-н, д. Дятловка, 93А. П.1069-ПОТ от 16.04.26. Собств: Корягин Н.С. Взыск: ПАО Банк АК Барс. Цена: 16 080 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:15:0010802:246, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 16/5, кв. 102. П.1072-ПОТ от 16.04.26. Собств: Шаргина (Чермашенцева) В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 651 200,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-15 кв.м., к/н: 50:06:0050605:213, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, юго-запад. часть кад. кв-ла 50:06:0050605. П.1077-ПОТ от 16.04.26. Собств: Пашнина Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 318 400,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 950 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1071, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 87. П.1071-ПОТ от 16.04.26. Собств: Найданова Т.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 355 200,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 51,9 кв.м., к/н: 50:52:0000000:11041, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 9, кв. 159. П.1053-ПОТ от 10.04.26. Собств: Конова Н.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 881 600,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 111 кв.м., к/н: 50:23:0030135:578; Зем. уч., общ.пл. 806 +/10 кв.м., к/н: 50:23:0030119:99. Адрес: МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, д. 139. П.1052-ПОТ от 10.04.26. Собств: Сенченко В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 253 600,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:22:0060416:365, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, туп. Лесной, д. 1, корп. 14, кв. 14. П.1067-ПОТ от 16.04.26. Собств: Ивасюк Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 038 400,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:21:0090212:31538, адрес: МО, Ленинский г.о., р/п Боброво, ул. Крымская, д. 1, кв. 31. П.1060-ПОТ от 10.04.26. Собств: Айвазян Г.Г. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 7 193 486,40 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 19,7 кв.м., к/н: 50:21:0090106:21013, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, р/п Дрожжино, ул. Южная, д. 9, корп. 1, кв. 123. П.1063-ПОТ от 10.04.26. Собств: Топорский Д.С. Взыск: Андреевский А.С. Цена: 5 000 000,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 86,0 кв.м., к/н: 50:21:0080105:6477, адрес: МО, г. Видное, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 6, кв. 163. П.1073-ПОТ от 16.04.26. Собств: Мехралиев С.Г. оглы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 106 090,00 р.

12. Жил. дом, общ.пл. 74,4 кв.м., к/н: 50:16:0604042:1039; Зем. уч., общ.пл. 599 +/17 кв.м., к/н: 50:16:0604042:472. Адрес: МО, Богородский г.о., СНТ Ирригатор, д. 94. П.1044-ПОТ от 06.04.26. Собств: Фролова Э.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 360 800,00 р.

13. Зем. уч., общ.пл. 627 +/-9 кв.м., к/н: 50:16:0000000:76157, адрес: МО, Богородский г.о. П.1045-ПОТ от 06.04.26. Собств: Савченко К.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 491 200,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:16:0302007:6259, адрес: МО, г. Ногинск, пр. 1-й Истомкинский, д. 11, кв. 86. П.1051-ПОТ от 10.04.26. Собств: Фролов С.В. Взыск: ПАО Сбербанк, ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 950 000,00 р.

15. Жил. дом, общ.пл. 47,0 кв.м., к/н: 50:13:0050102:494; Зем. уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:13:0050102:36; Зем. уч., общ.пл. 409 кв.м., к/н: 50:13:0050102:37; 26/100 доли в праве собств. на здание-дачу, общ.пл. 93,1 кв.м., к/н: 50:13:0050118:312. Адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ДСК «Единение», ул. Чкалова, д. 36. П.1078-ПОТ от 16.04.26. Собств: Каменский А.А. Взыск: Ремизович В.У. Цена: 7 485 400,00 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 69,1 кв.м., к/н: 50:09:0020221:1240, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Военный городок, д. 2, кв. 81. П.1049-ПОТ от 10.04.26. Собств: Байкулов И.А., Байкулова О.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 192 000,00 р.

17. Жил. дом, общ.пл. 132,2 кв.м., к/н: 50:09:0030114:873; Нежил. здание (баня), общ.пл. 25,2 кв.м., к/н: 50:09:0030114:1518; Зем. уч., общ.пл. 649 +/- 9 кв.м., к/н: 50:09:0030114:75. Адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, с.т. «Сенеж», д. 75. П.1056-ПОТ от 10.04.26. Собств: Насибуллин Р.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 742 000,00 р.

18. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., к/н: 50:31:0040616:785, адрес: МО, г. Чехов, ул. Береговая, д. 39, кв. 68. П.1068-ПОТ от 16.04.26. Собств: Нечаева Р.П., Нечаев С.И., Нечаев П.С. Взыск: АО МФК «Городская сберегательная касса». Цена: 7 117 000,00 р.

19. Кв-ра, общ.пл. 65,4 кв.м., к/н: 50:46:0050201:2067, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 9А, кв. 110. П.1057-ПОТ от 10.04.26. Собств: Чернышова Н.В. Взыск: ООО Согласие. Цена: 8 045 424,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 40,6 кв.м., к/н: 50:50:0000000:5545, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 10, кв. 55. П.980-ПОТ от 04.03.26. Собств: Селезнева М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 199 000,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 614 +/17 кв.м., к/н: 50:29:0060221:1623, адрес: МО, г.о., Воскресенск, Фединское сп., тер. Грецкая-3, з/у 9. П.1018-ПОТ от 25.03.26. Собств: Голбазова М.Х. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 147 560,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:28:0110304:1562, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Вельяминово, д. 38, кв. 19. П.993-ПОТ от 13.03.26. Собств: Клейменов А.П. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 899 313,96 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 680 +/-18 кв.м., к/н: 50:38:0060122:613, адрес: МО, Зарайский р-н, дер. Ратькино. П.1005-ПОТ от 23.03.26. Собств: Магомедов Г.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 166 600,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 699 +/-9 кв.м., к/н: 50:08:0060239:1444, адрес: МО, Истринский р-н, дер. Загорье. П.1004-ПОТ от 23.03.26. Собств: Апиев А.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 629 105,40 р.

6. Сад. дом, общ.пл. 349,9 кв.м., к/н: 50:11:0050506:1907; Зем. уч., общ.пл. 946 кв.м., к/н: 50:11:0050506:1070. Адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Глухово, тер. СНТ Ветеран, д. 25. П.1012-ПОТ от 23.03.26. Собств: Степанов С.А. Взыск: Николаев А.В. Цена: 41 966 880,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 31,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:36710, адрес: МО, г.о. Ленинский, рп. Боброво, ул. Лесная, д. 12, кв. 402. П.988-ПОТ от 13.03.26. Собств: Грязнова Е.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 887 900,00 р.

8. Объект незаверш. строит. (нежил. здание) общ.пл. 817,5 кв.м., к/н: 50:53:0000000:1338; Зем. уч., общ.пл. 1064 +/11 кв.м., к/н: 50:53:0020205:1417. Адрес: МО, г. Лыткарино, тер. промзона Тураево, стр. 18А. П.1030-ПОТ от 25.03.26. Собств: ООО «Лыткаринский механический завод». Взыск: Саврасов Д.Ю. Цена: 35 595 610,65 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 42,9 кв.м., к/н: 50:33:0040129:1617. Адрес: МО, г. Ступино, ул. Первомайская, д. 37, кв. 4. П.967-ПОТ от 02.03.26. Собств: Батова О.Р. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 2 645 200,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок – 13.05.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 29,88 кв.м., к/н: 50:22:0010302:1601, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 15, кв. 41. П.1029-ПОТ от 25.03.26. Собств: Печенкин А.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 386 400,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 841 +/10 кв.м., к/н: 50:18:0050116:672, адрес: МО, Можайский р-н. П.1031-ПОТ от 25.03.26. Собств: Инь И.Ч. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 302 940,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 131,2 кв.м., к/н: 50:31:0020202:4192; Зем. уч., общ.пл. 1619 +/28 кв.м., к/н: 50:31:0020202:2830. Адрес: МО, м.о. Чехов, д. Большое Петровское, ул. 7-я Петровская, д. 2. П.1021-ПОТ от 25.03.26. Собств: Малей П.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 536 040,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.