Стало известно о беременности Оксаны Акиньшиной: отец ребенка — Данила Козловский

Слухи, которые ходили уже несколько месяцев, наконец получили подтверждение. 38-летняя актриса Оксана Акиньшина и 40-летний актер Данила Козловский, которых давно подозревали в романе, на днях явились миру в новом статусе, пишет Super.ru.

Артисты посетили оперу «Онегин» в Париже, и Акиньшина, вопреки обычной скромности, выбрала наряд, который не скрывал ее округлившийся живот. Кроме того, внимательные фотографы заметили на ее пальце кольцо, которое тут же окрестили обручальным. Как выяснилось, возлюбленные не только ждут ребенка, но и уже сыграли свадьбу.

По данным инсайдеров, Акиньшина находится на восьмом месяце беременности, и роды ожидаются в конце мая. Отношения пары, которая сблизилась на съемках сериала «Чернобыль» еще в 2020 году, теперь официально зарегистрированы.

Оксана и Данила долгое время скрывали свои чувства, но в сентябре прошлого года они уже отдыхали на курорте, а Акиньшина публиковала совместные фото. Позже Козловский разместил в своем блоге фото актрисы с теплым поздравлением на день рождения.

Напомним, что у Акиньшиной уже трое детей от предыдущих браков: два сына и дочь. Актриса развелась со вторым мужем Арчилом Геловани в августе 2018 года и с тех пор не афишировала личную жизнь.

У Данилы Козловского тоже есть ребенок — дочь от актрисы Ольги Зуевой. Девочка живет с мамой в США.

