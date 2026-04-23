В Подмосковье по инициативе «Единой России» приняли закон о запрете продажи бензина детям. Его цель — снизить аварийность с участием питбайков и квадроциклов. Инициативу озвучили в марте в ходе круглого стола фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Новый закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

«Наша главная задача – защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», – подчеркнул секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно закону, запрещается продавать бензин, дизельное топливо, газ и смазочные материалы несовершеннолетним гражданам. Исключение составляют подростки, у которых есть официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами.

После вступления закона в силу в КоАПе Подмосковья предусмотрят ответственность за нарушение запрета для юрлиц и ИП, которые продают топливо.

За последние три года число ДТП с участием спортивной мототехники выросло в четыре раза. В 2023 году было зафиксировано 150 таких аварий с участием детей, в 2024-м — 233, в 2025-м — 290. Количество пострадавших также выросло.

