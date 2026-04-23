Компания из Московской области представляет Россию на CHINAPLAS 2026 в Китае

21 апреля в Шанхае стартовала CHINAPLAS 2026 — крупнейшая международная выставка индустрии пластмасс и каучука. Среди участников — ведущие производители сырья, поставщики передового оборудования, лидеры и эксперты отрасли со всего мира. Россию на престижном мероприятии представляет компания из Щелкова. Содействие в организации участия предприятия оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Щелковская компания специализируется на производстве композитных материалов и полимеров с высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция предприятия востребована в разных отраслях — от строительства до машиностроения. На выставке компания демонстрирует спектр высокоэффективных материалов и инновационных решений, способных заинтересовать зарубежных партнеров.

Участие подмосковного предприятия ООО «ТПК «Зедекс» в CHINAPLAS 2026 стало возможным благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Программа нацелена на поддержку российских компаний, стремящихся выйти на внешние рынки: она предоставляет предпринимателям инструменты для поиска партнеров, участия в международных выставках и адаптации продукции под требования зарубежных потребителей.

