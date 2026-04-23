С помощью Минэкологии прокуратура добилась решения об устранении экологического нарушения в Подольске

Подольский городской суд удовлетворил исковое требование Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области об устранении нарушений природоохранного законодательства в Подольске. Ключевую роль в инициировании процесса сыграла информация, предоставленная Министерством экологии и природопользования Московской области — его представители также приняли активное участие в судебном разбирательстве.

Ответчиком по делу выступило ООО «ТЭК‐2» — компания, отвечающая за теплоснабжение округа. Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, в конце прошлого года организации передали в эксплуатацию 40 котельных. При этом компания обязана была разработать и согласовать с министерством план сокращения выбросов на период неблагоприятных метеорологических условий.

Такая мера критически важна для защиты здоровья жителей, проживающих вблизи объектов выбросов. Однако, несмотря на очевидную необходимость, ООО «ТЭК‐2» в течение полугода не предприняло шагов для согласования требуемых планов.

В ходе судебных заседаний представители компании пытались оспорить требования прокуратуры. Их основной аргумент заключался в том, что котельные были переданы обществу по концессионному соглашению, а значит, ООО «ТЭК‐2», по их мнению, не несет полной ответственности за соблюдение экологических норм и является ненадлежащим ответчиком.

Суд тщательно изучил доводы сторон и не нашел оснований для принятия позиции ответчика. В итоге было вынесено решение, обязывающее ООО «ТЭК‐2» в течение 6 мес. разработать планы по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, представить эти планы на согласование в Министерство экологии и природопользования Московской области.

