В Одинцово состоится церемония закрытия сезона Школьной лиги

В среду, 29 апреля, на Live Арене в Одинцово пройдет церемония награждения абсолютных победителей Школьной лиги Подмосковья сезона 2025/2026, ожидается более 7 тыс. участников. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках мероприятия пройдут суперфиналы по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек, а также церемония, в ходе которой будут вручены награды командам-победителям и состоится передача переходящего кубка Лиги самому спортивному округу. Посетителей также ждет шоу, хедлайнером которого станет Клава Кока. На сцене Live Арены в Одинцово выступят исполнители Анна Волкова, Gazan и Poli, прямая трансляция доступна в группе проекта.

Мероприятие проходит в рамках федеральной программы «Спорт России», концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

