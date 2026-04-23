В автобусах «Мострансавто» с начала года зафиксировали свыше 153 млн поездок

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала 2026 года совершили более 153 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В апреле среднесуточный пассажиропоток в будние дни составляет до 2 млн операций», - отметили в министерстве.

Большую часть поездок пассажиры оплатили социальными картами — свыше 70 млн. Более 51 млн поездок было оплачено банковскими картами. «Стрелкой» и «Тройкой» оплатили около 31 млн поездок.

Самыми востребованными стали маршруты МАП № 10 Королева — на них пришлось более 21 млн поездок. На втором месте филиал в Балашихе, на третьем — Ногинска (19 млн и 15 млн поездок соответственно).

