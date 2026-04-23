В Красногорске откроют медцентр с дневным наркостационаром

На улице Речной в Красногорске завершается строительство амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром, подрядчик ведет благоустройство территории, в здании - расстановку мебели и пусконаладку медицинского оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что новый медцентр возвели в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь здания составила более 2 тыс. кв. м. В нем разместили диспансерно-поликлинические отделения для взрослых и детей, наркостационар для взрослых, кабинет медицинского освидетельствования и аптеку и другие помещения. Вблизи появились парковочное пространство и элементы благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.