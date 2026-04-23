Сильный снегопад обрушится на Москву и Подмосковье: точная дата

Жителей Москвы и области в ближайшие дни ждут погодные качели: от ночных заморозков и мокрого снега до почти весеннего тепла в воскресенье. При этом в начале следующей недели на регион обрушится сильный снегопад. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, 24 апреля, ночью в столице и Подмосковье будет облачно, температура в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области от -3 до +2. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+6 в столице и +2…+7 по области.

«Ночью ожидаются небольшие, по востоку области местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, с налипанием на деревья и провода и местами гололедицей», — отметил Ильин.

Он уточнил, что в субботу, 25 апреля, осадков практически не ожидается, ночь пройдет при температуре -1…+1 в Москве и -3…+2 в области, днем воздух прогреется до +6…+8 и +4…+9 соответственно.

Самым теплым днем станет воскресенье, 26 апреля. Ночью прогнозируется небольшой дождь, днем — облачная погода с осадками, в Москве температура поднимется до +9…+11, по области — до +6…+11.

«В воскресенье мы увидим кратковременное потепление, но уже к началу недели погода резко испортится: вернутся осадки в виде мокрого снега и понизится температура», — предупредил метеоролог.

В понедельник и вторник, 27–28 апреля, в регион вернутся осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами сильные, с налипанием на провода и деревья. Ночью ожидается от -1 до +1 градуса, днем от +2 до +7, при западном ветре 7–12 метров в секунду с порывами до 15–18 метров, заключил синоптик.

