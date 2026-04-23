В Подольске введут в эксплуатацию паркинг на 300 машин
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В составе жилого комплекса «Новая Щербинка» в Подольске введут в эксплуатацию многоуровневый паркинг на 300 машино-мест, который позволит разгрузить дворы от автомобилей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Пятиэтажное здание с цокольным уровнем имеет общую площадь более 10,6 тыс. кв. м, оно рассчитано на хранение автомобилей жителей комплекса и работает как отдельный организованный парковочный узел. На въезде установлен шлагбаум с пропускной системой по картам.
Инспекторы ведомства контролировали ход возведения паркинга, по итогам проверки объект получил заключение о соответствии проектной документации. Застройщик – «СЗ «Квартал-Инвестстрой».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.