В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют 362 фасада многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ проведут в Люберцах. В этом округе отремонтируют более 30 фасадов МКД. Также в топе по объему работ — Лобня, Коломна, Одинцово и Мытищи.

В целом в Подмосковье за 12 лет капитально отремонтировали 20 тыс. МКД и заменили 4,5 тыс. лифтов.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом», — рассказал глава Министерства ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе проведут капремонт в 2 тыс. МКД.