На регпортал Московской области поступило более 1,6 тыс. заявлений на выплату на ребенка-инвалида

С начала 2026 года жители Подмосковья активно пользуются электронной услугой «Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку‐инвалиду». Как сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, за этот период услугой воспользовались свыше 1,6 тыс. раз — это свидетельствует о высокой востребованности меры социальной поддержки среди населения региона.

Программа призвана облегчить финансовое бремя семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Размер ежегодной выплаты составляет 13 020 рублей.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно соблюсти два ключевых условия. Во‐первых, ребенок должен обучаться в государственной или муниципальной образовательной организации. Во‐вторых, совокупный доход семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.

Оформить заявление на получение выплаты можно на портале госуслуг Московской области. Для этого достаточно зайти в раздел «Семья», далее — в подраздел «Маткапитал и выплаты».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.