В Подмосковье открыли очный модуль программы «Киберурок» для преподавателей

Очный модуль программы повышения квалификации педагогов по преподаванию курса внеурочной деятельности «Киберурок» стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Обучение проводится на базе Корпоративного университета развития образования (КУРО). В его рамках педагоги освоят практические инструменты преподавания в условиях цифровой образовательной среды и разберут соответствующие кейсы. В завершение они получат доступ к единой методической базе курса, которая включает в себя сценарии уроков, практические задания и необходимые цифровые инструменты.

«Киберурок — это не просто образовательный курс, а система формирования цифровой культуры школьников. Его ключевая задача — научить ребенка не только пользоваться технологиями, но и осознанно принимать решения в цифровой среде», — отметила первый замминистра образования Подмосковья Анна Гребцова.

Пилотный курс «Киберурок» планируется запустить в школах региона в новом учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках проекта первоклассники смогут ознакомиться с основами кибербезопасности.