Корпус бассейна строят на территории ФОКа в подмосковном Раменском

Ожидается, что здесь появится здание, общая площадь которого составит почти четыре тысячи квадратных метров. Монолитные работы близятся к завершению. В настоящее время строители возводят корпус, где будет размещаться бассейн с пятью дорожкам по 25 метров.

Примечательно, что на сегодняшний день готовность объекта составляет около тридцати процентов.Завершить строительство данного спортивного объекта планируют в конце 2024 года.