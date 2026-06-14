«Мазутный дождь» пошел в российском регионе: черная пленка покрыла дома и теплицы

Жители Рыбинского округа сообщили о необычных осадках: с утра 14 июня с неба вместо чистой воды полилась черная жидкость с признаками нефтепродуктов. Налет покрыл дома, теплицы и растения. Глава округа Татьяна Смирнова заявила в официальных соцсетях, что на место выехали специалисты для обследования и замеров.

Тишину утра в деревне Волково нарушило нечто, напоминающее сценарий экологического триллера. Дачники СНТ, расположенного примерно в 20 километрах от Рыбинска на берегу реки Шексна, обнаружили, что их участки покрыты странной черной пленкой. Дождь, прошедший здесь, оставил маслянистые следы на листьях, крышах домов и поликарбонате теплиц, передает progorod76.ru.

Местные жители уже окрестили явление «мазутным дождем». По их словам, осадки имели явные признаки присутствия нефтяных компонентов.

Реакция властей не заставила себя ждать. Глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова сообщила, что для оценки обстановки мобилизованы специалисты администрации, регионального Министерства природных ресурсов и ГУ МЧС. Команды уже отправились в населенные пункты, чтобы на месте разобраться в причинах загрязнения.

Однако первые результаты анализов Росприроднадзора, проведенных путем замеров качества атмосферного воздуха, показали неожиданную картину. Лабораторные исследования не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ. Тем не менее, профильные ведомства не сворачивают работу — мониторинг территории продолжается.

Впереди у чиновников тяжелая работа. После завершения всех обследований состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем планируется определить, чья это была «шутка» и как именно ликвидировать последствия грязного дождя, а также наладить дальнейший контроль за экологической ситуацией в округе.