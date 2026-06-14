Один гол Катара лишил игрока на ставках 15 млн рублей

Клиент букмекерской компании потерял 15 миллионов рублей за несколько минут до финального свистка. Он поставил всю сумму на победу сборной Швейцарии в матче чемпионата мира против Катара. Коэффициент 1,20 казался гарантией, но гол на четвертой добавленной минуте перечеркнул все. Об этом пишет Lenta.ru .

Неизвестный игрок (данные не раскрываются) решил рискнуть по-крупному. Он загрузил 15 миллионов рублей на победу швейцарской сборной. Коэффициент был крошечным — всего 1,20. Но в мире ставок это означает одно: вероятность успеха оценивается как очень высокая. Швейцарцы считались абсолютными фаворитами.

Первый тайм вселял надежду. На 17-й минуте нападающий европейской команды Бреэль Эмболо реализовал пенальти. 1:0. Казалось, дело сделано, деньги почти в кармане. Но футбол любит сюрпризы, особенно жестокие.

Когда основное время матча закончилось — счет не изменился. Судья добавил несколько минут. И на четвертой из них случилась катастрофа для беттора. Защитник Катара Буалем Хухи вырвал ничью — 1:1.

Ставка на чистую победу Швейцарии сгорела. 15 миллионов рублей исчезли за секунду до финального свистка.

В итоге в группе В образовалась забавная ситуация. Все четыре команды — Босния и Герцеговина, Канада, Катар и Швейцария — набрали по одному очку. Первый тур завершился двумя ничьими (днем ранее Босния и Канада также разошлись миром). Турнирная таблица напоминает круг дружбы, а проигравший игрок, вероятно, будет очень долго помнить гол Буалема Хухи.