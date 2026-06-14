Пять зеленых маршрутов Химок: куда сходить на выходных

Летом хочется быть на воздухе как можно дольше. В Химках для этого не нужно далеко ехать — в городе и его окрестностях достаточно зеленых зон для спокойного отдыха. От благоустроенных набережных до дикого леса. В официальном телеграм-канале Администрации Химок напомнили про пять маршрутов, где можно забыть о городской суете.

Жители и гости Химок этим летом избалованы выбором. В округе есть места на любой вкус: от уютных скверов в центре до настоящих лесных массивов. Вот пять локаций, которые стоит посетить в ближайший выходной.

Парк «Дубки»

Это место считается одним из самых камерных в округе. Название говорит само за себя: высокие дубы создают спасительную тень даже в тридцатиградусную жару. Ухоженные аллеи приглашают на неспешные прогулки. Можно присесть у пруда с книгой, покормить белок (они здесь ручные и совсем не боятся людей) или просто послушать птиц.

Сквер имени Марии Рубцовой

Настоящий зеленый оазис в районе Новых Химок. Это пространство давно облюбовали семьи с детьми. Просторные дорожки позволяют кататься на самокатах, а тенистые аллеи спасают от солнца. Кроме того, сквер выполняет роль исторического уголка — здесь можно познакомиться с памятниками и мемориалами, рассказывающими о прошлом города.

Парк «Два берега»

Самое современное и, пожалуй, атмосферное место в списке. Парк раскинулся на берегу реки Химки. Летом здесь особенно хорошо: прогулки вдоль воды, закаты над гладью реки, прохлада от воды. Просторная набережная и зеленые зоны отдыха создают ощущение небольшого прибрежного курорта. Никуда уезжать не надо — море, конечно, не здесь, но полный релакс гарантирован.

Химкинский лесопарк

Для тех, кому мало парков с асфальтированными дорожками. Это настоящий лес в черте города. Сосны, березы, лесные тропинки. Густая зелень скрывает от зноя, а воздух здесь совсем другой — сосновый, терпкий. Место подходит для долгих пеших прогулок, утренних пробежек или медитации наедине с природой. Рекомендуется брать с собой репелленты — комары здесь тоже любят лес.

Сквер «Юбилейный»

Уютное пространство в центре Химок. Не такое дикое, как лесопарк, и не такое парадное, как «Два берега». Аккуратные дорожки, клумбы, скамейки в тени. Отличный вариант для вечерней прогулки после работы или для быстрой фотосессии на фоне цветов. Местные жители любят его за камерность и ухоженность.