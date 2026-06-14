Ученые проверили связь употребления кофе с риском развития рака груди

Регулярное употребление кофе может быть связано с небольшим, но статистически значимым снижением риска развития рака молочной железы. К такому выводу пришли авторы метаанализа, опубликованного в журнале Health Science Reports. Особенно заметен эффект у женщин в постменопаузе.

Хорошие новости для любительниц утреннего эспрессо или капучино. Международная группа ученых проанализировала данные 31 когортного исследования, посвященного связи между потреблением кофе и вероятностью возникновения одного из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин — рака молочной железы.

Исследователи детально разобрали несколько категорий: кофе с кофеином, кофе без кофеина и общее потребление напитка вне зависимости от состава. Анализ внушительного массива данных показал слабую, но устойчивую тенденцию. Риск заболевания при регулярном употреблении кофе действительно снижается.

Наиболее выраженный защитный эффект зафиксирован у женщин в постменопаузе — периоде, когда происходит естественное снижение функциональной активности яичников и прекращение менструаций. Именно эта группа получает максимальную пользу от привычки пить кофе.

Самое интересное — в деталях. Ученые выяснили: ни кофе без кофеина, ни чистый кофеин, взятый изолированно, не демонстрируют значимой связи со снижением онкологических рисков. Вывод однозначен: кофеин здесь не главный герой.

Кто же тогда? Потенциальный защитный эффект связан с комплексом других биологически активных веществ, содержащихся в кофейных зернах. В первую очередь речь идет о полифенолах, включая мощные антиоксиданты хлорогеновые кислоты. Именно они положительно влияют на воспалительные процессы и обмен веществ в организме.

Но паниковать и скупать все запасы арабики в ближайшем магазине не стоит. Авторы исследования призывают не торопиться с выводами. Обнаруженная связь не доказывает жесткую причинно-следственную цепочку. Эффект остается умеренным, а значит, существует множество других факторов — генетика, образ жизни, экология, — которые могут влиять на итоговую статистику.

Для окончательного подтверждения результатов и выяснения точных механизмов воздействия компонентов кофе на клетки молочной железы необходимы дополнительные масштабные исследования с участием большего числа добровольцев. А пока — чашка хорошего кофе определенно не повредит, но и заменять ею регулярные визиты к врачу не стоит.