«Ковер вместо дивана». Путин подписал распоряжение о массовом привлечении россиян к самбо

Президент России Владимир Путин дал поручение усилить работу по привлечению граждан страны к тренировкам по самбо. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что документ был подготовлен в преддверии 90-летия официального признания самбо видом спорта, которое будет отмечаться в 2028 году.

«Правительству [РФ] ... принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, а также по государственной поддержке членов спортивных сборных команд Российской Федерации по самбо», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил региональным исполнительным органам власти реализовать мероприятия, направленные на популяризацию самбо среди молодежи и других возрастных категорий населения. Распоряжение вступило в законную силу непосредственно после подписания — 12 мая.

