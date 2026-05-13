«Ковер вместо дивана». Путин подписал распоряжение о массовом привлечении россиян к самбо
Путин поручил расширить меры по вовлечению россиян к самбо
Президент России Владимир Путин дал поручение усилить работу по привлечению граждан страны к тренировкам по самбо. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что документ был подготовлен в преддверии 90-летия официального признания самбо видом спорта, которое будет отмечаться в 2028 году.
«Правительству [РФ] ... принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, а также по государственной поддержке членов спортивных сборных команд Российской Федерации по самбо», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства поручил региональным исполнительным органам власти реализовать мероприятия, направленные на популяризацию самбо среди молодежи и других возрастных категорий населения. Распоряжение вступило в законную силу непосредственно после подписания — 12 мая.
