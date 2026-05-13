Косметолог назвала четыре процедуры, про которые нужно забыть

Врач-косметолог перечислила устаревшие и опасные процедуры для кожи
В современной косметологии существуют процедуры, чья эффективность и безопасность вызывают вопросы. О них «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Руслана Марченко.
Специалист отметила дарсонваль — метод воздействия токами высокого напряжения.
Осторожного подхода, по ее словам, требуют глубокие кислотные пилинги на основе феноловой кислоты. Возможные осложнения: рубцы, гиперпигментация, стойкое покраснение.
«Выраженного и стойкого результата это, как правило, не дает. Дарсонваль не способен существенно улучшить микроциркуляцию, стимулировать выработку коллагена или обеспечить долгосрочное омоложение кожи», — пояснила Марченко.
Лазерный карбоновый пилинг, несмотря на популярность, часто не дает омолаживающего эффекта.
«По сути, речь идет скорее о поверхностной полировке кожи», — уточнила Марченко.
BB Glow (введение тонирующей сыворотки) дает временный эффект и сопряжен с риском аллергии, сухости, отечности и обострения акне.
«Намного разумнее выбирать современные методики с прогнозируемым результатом», — заключила эксперт.
