Слуцкий предложил поднять зарплату медсестрам до 140% от средней по региону

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко официальное обращение. Политик предлагает увеличить зарплату медсестер до уровня 130–140% от средней по региону, а также усилить соцподдержку среднего медперсонала. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС .

Также Слуцкий запросил у Минздрава статистику по кадровому дефициту среднего медперсонала с 2020 по 2025 год и данные о реальной нагрузке на одну медсестру в разных отделениях.

Глава ЛДПР заявил агентству, что ситуация с кадрами в медицине ухудшается из-за острой нехватки медсестер, фельдшеров и акушеров. По данным Минздрава, ежегодно профессию покидают около 15 тысяч молодых специалистов, причем каждая пятая уходит в первый год работы. Общий дефицит кадров в этой сфере достигает почти 64 тысяч человек. Средний возраст медработников приближается к 45 годам, а доля сотрудников старше 50 лет — 43%.

Инициативу поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья, зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он отметил, что в регионах укомплектованность штатов медсестер часто не превышает 70–80%, а в сельской местности ситуация критичнее.

Среди основных проблем Леонов назвал низкую зарплату, короткий период подготовки, из-за которого профессия не осваивается глубоко, и бюрократию, отнимающую треть рабочего времени. Результат — уход молодых специалистов в первый год из-за перегрузок и 12-часовых смен, а также профессиональное выгорание опытных сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что более 200 млрд рублей потратили на доплаты врачам, но кадровый голод лишь затормозился.