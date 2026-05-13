Каждый второй россиянин ругается матом на работе

Исследование, проведенное SuperJob для РИА Новости , показало: 50% экономически активных граждан России используют ненормативную лексику на работе. Мужчины делают это чаще женщин.

Аналитики опросили 1600 человек. Выяснилось, что 70% россиян ругаются матом в быту. Команды, где нецензурная брань отсутствует, сегодня скорее редкость. На совещаниях с матом постоянно сталкиваются 13% сотрудников, еще 33% — периодически. В повседневном общении коллег нецензурные фразы звучат еще чаще: регулярно их слышат 23% опрошенных, время от времени — 51%.

Руководители демонстрируют относительную сдержанность: постоянную ругань с их стороны отмечают 14% респондентов, ситуативную — 36%. Сами россияне реже признаются в сквернословии: часто ругаются 8%, иногда — 41%. Делают замечания коллегам постоянно 7%, время от времени — 42%.

«Мужчины ругаются на работе чаще (12% часто, 51% иногда против 3% и 28% среди женщин), но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 56% никогда не делают замечаний (46% среди мужчин)», — добавили в исследовании.

Ранее сообщалось о том, что водителям грузовиков в Кузбассе предлагают до 250 тысяч рублей.