«Дьявольский кинотеатр» в огне. Обрушились стены и перекрытия в Измайлово

В московском культурно-развлекательном комплексе «Измайловский кремль» площадь возгорания достигла 3 тыс. кв. м. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В здании, где располагался квеструм в районе Измайлово, зафиксировано обрушение стен, перекрытий и кровли. По словам очевидца, беседовавшего с SHOT, половина ангара выгорела полностью.

Согласно данным МЧС, из огня удалось вывести пять человек, участвовавших в квесте «Дьявольский кинотеатр». Участники почувствовали запах гари, не прерывая игры, после чего пытались выбраться наружу в условиях сильного задымления.

Пожару присвоен третий номер сложности. В тушении задействованы свыше 100 сотрудников и 30 единиц техники. Два вертолета Московского авиационного центра находятся в готовности к вылету для усиления группировки в случае ухудшения ситуации.

