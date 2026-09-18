«Краснодар» оступился в третий раз подряд, четверка преследователей одержала победы: итоги девятого тура РПЛ

В Российской премьер-лиге завершился девятый тур, после чего из-за игр сборной турнир возьмет более чем трехнедельную паузу. «Краснодар» остался промежуточным лидером, но к нему практически вплотную приблизилась мощная группа преследователей.

«Оренбург» — гроза авторитетов

«Краснодар» после шести побед на старте в третий раз сыграл вничью. Причем очки у южан отбирают далеко не топы: ранее это сделали «Крылья Советов» и «Акрон», в девятом туре «Оренбург» едва не обыграл лидера (0:0).

Уральцы становятся настоящей грозой авторитетов: отобрали очки у «Спартака» (1:1), а «Динамо» вырвало победу на последней минуте (1:0).

При этом «Оренбург» в глубокой обороне не отсиживается, пытается душить соперника высоким прессингом и достаточно агрессивен впереди. В матче с «Краснодаром» об этом красноречиво говорит статистика ударов — 17-16 в пользу «Оренбурга», а по ударам в створ и вовсе ощутимое преимущество — 6-1.

«Спартак» спасся на последней минуте

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Тем временем, четверка преследователей лидера дружно одержала победы. «Спартак» не без труда справился с «Факелом». Воронежцы твердо решили отсидеться в обороне (xG 0,08 в атаке), и долгое время план работал, хотя во втором тайме «Спартак» добавил агрессии, и пару раз аутсайдера спасало только чудо.

Хуан Карлос Карседо выпустил в старте сразу двух форвардов — Манфреда Угальде и Мирлинда Даку. В середине второго тайма он снял с игры албанца, и тренерское чутье сработало. В начале компенсированного времени Угальде опередил высоченных защитников соперника и красиво переправил мяч головой после подачи Пабло Солари.

Пятая подряд победа «Динамо»

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Динамо» догнало «Спартак» по очкам, разгромив в гостях «Ростов» (3:0). Туром ранее ростовчане с таким же счетом проиграли красно-белым, и оба раза точно не заслуживали разгрома.

С «Динамо» «Ростов» играл почти на равных, создавал немало угроз, но ближе к концу первого тайма пропустил контратаку, в которой три динамовца выскочили на одного защитника. Константин Тюкавин получил пас от Ярослава Гладышева и беспрепятственно расстрелял ворота.

Во втором тайме игра шла по тому же сценарию. Моменты у «Ростова» были до последней минуты, но в концовке более мастеровитые динамовцы укрепили преимущество. Виктор Окишор, туром назад принесший победу над «Оренбургом», вновь продемонстрировал бильярдную точность удара, а Тюкавин реализовал пенальти.

«Динамо» после скомканного старта одержало пятую победу подряд в чемпионате (с учетом Кубка — шестую). Правда, после яркого дерби со «Спартаком» (2:1) в двух последних матчах качество игры бело-голубых уже не поражало воображение.

Неожиданный град голов в Калининграде

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Балтика» и «Зенит» встречались в пятый раз, начиная с минувшего сезона. До отчетного матча в Калининграде в четырех матчах было забито три мяча. Один раз была нулевая ничья, трижды петербуржцы одерживали минимальные победы. Эксперты предсказывали, что и на этот раз не стоит ждать обилия голов.

Прогнозы не сбылись. Уже на девятой минуте Максим Глушенков открыл счет, а еще через семь минут Александр Соболев забил один из самых необычных голов чемпионата. Форвард пробил по воротам, едва перейдя центр поля и пытаясь перекинуть далеко вышедшего вратаря Евгения Латышонка. Удар не вполне получился, но арендованный у «Зенита» голкипер «Балтики» в последний момент поскользнулся, и мяч от его рук отлетел в ворота.

Еще до перерыва Брайан Хиль один мяч отыграл. Но уже в начале второго тайма забил набирающий форму Луис Энрике. «Балтика» удержала интригу до конца благодаря голу Ильи Петрова на 81-й минуте. Калининградцы даже пытались устроить нечто вроде штурма, но «Зенит» победный счет сохранил.

ЦСКА без поражений

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Команда Дмитрия Игдисамова, вопреки прогнозам скептиков и многочисленным травмам, продолжает идти без поражений в РПЛ. Конечно, у армейцев был не самый сложный календарь на старте. После паузы на сборную еще предстоит сыграть с «Динамо», «Спартаком» и «Краснодаром». Но в любом случае ЦСКА очки собирает достаточно надежно.

С махачкалинским «Динамо» помог быстрый автогол Махмуджона Махамаджонова. Узбекский защитник сначала потерял мяч, а затем срезал в свои ворота после прострела Мохамеда Аззи, который в последние дни трансферного окна перешел в ЦСКА как раз из Махачкалы. Алжирец гол в ворота бывшей команды не праздновал.

Гамид Агаларов забил свой пятый мяч в турнире и сравнял счет в середине первого тайма. Однако ближе к концу матча сыграли замены Игдисамова. Вышедшие во втором тайме Лусиано Гонду и Имран Фиров довели дело до уверенной победы — 3:1.

Другие результаты и турнирное положение

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Локомотив» продолжает свои мучения. Железнодорожники дома не смогли обыграть «Крылья Советов» (1:1). На гол Николая Комличенко самарцы ответили точным ударом Амара Рахмановича.

Первую победу в чемпионате одержал «Акрон», справившийся с «Ахматом» (2:0). Лидер атак тольяттинцев Жилсон Беншимол открыл счет на пятой минуты. С 37-й минуты «Ахмат» остался в меньшинстве после глупого удаления Георгия Мелкадзе. А в концовке Карлен Оганесян установил окончательный счет.

«Родина» и «Рубин» сыграли вничью (1:1), причем для казанцев это уже шестой «мирный» результат в чемпионате. Оба мяча были забиты в концовке. Открыл счет новичок москвичей Дейвер Мачадо, защитник «Рубина» Андерсон Арройо сравнял.

«Краснодар» сохранил первую строчку (21 очко), но уже чувствует дыхание преследователей: у «Спартака», «Динамо» и ЦСКА по 19 очков, у «Зенита» — 18.

Первая пятерка приличо оторвалась. Далее следуют «Рубин» и махачкалинское «Динамо» (по 12), «Балтика» и «Крылья Советов» (по 11), «Ахмат» (10), «Оренбург» (9), «Ростов» и «Акрон» (по 8), «Локомотив» (7). В зоне вылета находятся «Родина» (5) и «Факел» (3).