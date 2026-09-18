Пенсия своими руками: сколько откладывать самозанятому, чтобы жить на ₽90 тыс. в старости

Самозанятым приходится самостоятельно заботиться о будущем капитале. В отличие от наемных работников, они не могут рассчитывать на привычную схему формирования страховой пенсии за счет работодателя. Один из вариантов — регулярно откладывать часть дохода и использовать долгосрочные инвестиционные инструменты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук, доцент РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Михаил Новачук.

По словам эксперта, цель получать в будущем ₽70-90 тыс. в месяц за счет собственных накоплений вполне достижима, если начать формировать капитал заранее.

«Если взять среднюю доходность капитала на уровне 8-10% годовых, то для такой ежемесячной выплаты за 20 лет нужно сформировать капитал порядка ₽11-12 млн. Это вполне достижимая сумма», — отметил Новачук.

При этом, как подчеркнул аналитик, человеку не обязательно сразу откладывать огромные суммы. В качестве ориентира он предложил направлять на будущую пенсию около 10% ежемесячного дохода.

«На первый взгляд кажется, что это много. Но если мы говорим о самозанятом со стабильным доходом, такая доля вполне посильна. Кроме того, дополнительные меры поддержки государства позволяют быстрее сформировать существенный капитал», — сказал эксперт.

Одна из таких возможностей — программа долгосрочных сбережений. В ее рамках государство может софинансировать взносы граждан в размере до ₽36 тыс. в год в течение 10 лет. Также для участников предусмотрен налоговый вычет, однако воспользоваться им могут именно налогоплательщики, имеющие соответствующий доход, облагаемый НДФЛ.

По мнению Новачука, у накоплений есть важное преимущество перед обычной государственной пенсией — человек формирует собственный капитал.

«Когда человек получает пенсию от государства, это просто ежемесячная выплата. А в случае с накоплениями капитал остается его собственностью. То есть это деньги, которыми он в определенных условиях может распоряжаться, в том числе получить их единовременно», — объяснил финансовый аналитик.

Кроме того, самозанятый может не ограничиваться одним инструментом. По словам эксперта, часть средств можно размещать в разных инвестиционных инструментах.

«Можно рассматривать облигации, дивидендные акции и другие инструменты. Тогда необходимого капитала можно достичь быстрее», — отметил Новачук.

Однако, по его словам, у самостоятельного формирования пенсии есть и слабое место. Это не столько уровень дохода, сколько финансовая дисциплина.

«Бояться такого подхода не нужно. Но здесь есть важное условие — дисциплина и хотя бы базовый уровень финансовой грамотности. Человек должен понимать свой финансовый план и регулярно ему следовать», — подчеркнул Новачук.

При этом рассчитывать будущую пенсию только по одной предполагаемой доходности неправильно. Результат будет зависеть от размера и регулярности взносов, срока накоплений, выбранных инструментов и их фактической доходности.

«Главный вопрос здесь не только в размере заработка, но и в том, насколько человек готов регулярно инвестировать часть своих доходов в собственное будущее. Если самозанятый хорошо зарабатывает, но при этом просто тратит весь доход и ничего не откладывает, сформировать серьезный пенсионный капитал не получится», — заключил финансовый аналитик.

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