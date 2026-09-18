Зловещий туман сковал Кузбасс: задержки рейсов и пробки на дорогах нарушают ритм жизни горожан

Кемерово утром в пятницу, 18 сентября, накрыло плотным туманом — ровно так, как и предупреждали синоптики. Мгла опустилась на город еще ночью и не торопилась отступать: лишь к утру она начала понемногу рассеиваться, но полностью так и не исчезла, сообщил VSE42.RU .

О необычной погоде рассказал постоянный читатель VSE42.Ru. По его словам, ночью туман стоял особенно густой.

«Ночью прям сильный был, утром постепенно развеивается, но еще есть», – сказал кемеровчанин.

Местный житель также отметил, что добраться до работы оказалось сложнее обычного: видимость на дорогах оставляла желать лучшего, поэтому ехать пришлось с повышенной осторожностью, а время в пути заметно выросло.

Непогода отразилась и на авиасообщении. Согласно онлайн-табло кемеровского аэропорта, самолет из Сочи задерживается на три с половиной часа. Еще серьезнее ситуация с рейсом из Санкт-Петербурга — он опаздывает на шесть с половиной часов. Обратные направления также пострадали: вылеты из Кемерова в эти города сдвинулись примерно на те же промежутки. Пассажирам приходится запасаться терпением и следить за обновлениями расписания.

Туман в Кузбассе — явление, которое в осенний период случается нередко, но столь густая и затяжная мгла, как в этот раз, доставляет ощутимые неудобства и автомобилистам, и тем, кто планировал лететь.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о погоде в Подмосковье в период до 20 сентября.