В Московской области открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Московской области начались выборы в Государственную думу и Московскую областную Думу. В региональном исполнительном комитете «Единой России» в Реутове открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами. Он будет работать все три дня голосования с 18 по 20 сентября.

В центр будет поступать информация с избирательных участков региона от наблюдателей, подготовленных партией. В центре дежурят юристы и координаторы. Их задача – следить за ходом голосования, фиксировать обращения наблюдателей и оперативно реагировать на спорные ситуации.

«Наши наблюдатели уже вышли на дежурство и будут находиться на местах все три дня. Главная задача нашей команды в ситуационном центре – координировать работу на местах и оперативно помогать. Мы собрали здесь сильную команду специалистов: юристов и экспертов, которые могут разрешить любую конфликтную ситуацию, четко разъяснить права и обязанности как наших наблюдателей, так и других участников процесса. Этот центр будет постоянно на связи», – рассказал первый замруководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Новосельцев.

Руководитель аппарата Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Егор Балакшин добавил, что центр будет работать до полного подведения итогов и мониторинга протоколов по региону.

«Все идет в штатном режиме. У наблюдателей возникают некоторые вопросы процедурного характера, но у нас люди опытные, поэтому пока проблем нет. У нас отлажен механизм передачи данных и взаимодействия с избирательными комиссиями для устранения недочётов. Стараемся собрать полную картину, чтобы предоставить ее и средствам массовой информации, и всем заинтересованным сторонам», – отметил он.

В Богородском округе за прозрачностью выборов будут следить около 400 наблюдателей, из них 130 – от «Единой России». Волонтер «Молодой Гвардии» Алена Букова впервые стала наблюдателем от партии. Она работает на избирательном участке в Ногинске.

«Я чувствую колоссальную ответственность за чистоту выборов, ведь от их итогов зависит будущее нашего округа и всей страны. Подготовка была серьезной: юристы разобрали с нами нюансы, о которых обычный человек даже не задумывается. Теперь у меня есть четкий алгоритм действий – это придает уверенности. Моя задача — фиксировать все, что происходит на участке, и обеспечить, чтобы каждый голос был учтен честно. Когда видишь доверие в глазах избирателей, понимаешь, что все делается не зря, ощущаешь себя частью большого важного дела», — поделилась девушка.

В Щелкове наблюдателем стал участник СВО, юрист Александр Винокуров.