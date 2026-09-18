Выборы‑2026: что нужно знать прямо сейчас — способы, сроки, важные проверки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
С 18 сентября в России стартовало трехдневное голосование, и избирательные участки открылись по всей стране. До 20 сентября включительно граждане могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также в рамках других кампаний. Формат участия каждый выбирает сам: прийти лично, остаться дома или проголосовать дистанционно — правда, последний вариант доступен лишь тем, кто позаботился об этом заранее и подал заявление, сообщил rosbalt.ru.
Что именно выбирают
Центральное событие — формирование Госдумы девятого созыва. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тыс. кампаний различного уровня. В общей сложности предстоит заместить порядка 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.
Параллельно в восьми регионах проходят выборы высших должностных лиц. В остальных субъектах формируются региональные законодательные собрания и муниципальные представительные органы.
Что касается Госдумы, здесь действует смешанная система. Граждане голосуют и за партийные списки по федеральному округу, и за конкретных кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части кампании заявлены десять партий.
Какие способы голосования доступны
Возможности избирателя зависят от региона проживания и от того, подавал ли он заявление заблаговременно. Варианты таковы:
- прийти на участок и заполнить бумажный бюллетень;
- проголосовать по месту нахождения, если заявление было оформлено заранее;
- воспользоваться дистанционным электронным голосованием, если заявление подано в срок;
- проголосовать на дому — для тех, кто не может добраться до участка по здоровью или иной уважительной причине.
Фото: [Медиасток.рф]
Голосование за границей
Россияне, находящиеся за рубежом, тоже не остались в стороне: для них открыто 333 участка в 152 странах. На них можно проголосовать за депутатов Госдумы по федеральному округу, то есть отдать голос за партийные списки.
В большинстве государств зарубежные участки будут работать 20 сентября, но график может отличаться — все зависит от страны и решения местной избирательной комиссии. Чтобы не запутаться с датой и адресом, лучше заранее уточнить информацию в российских дипломатических представительствах или на ресурсах ЦИК.
Что проверить до похода на участок
Перед голосованием не помешает уточнить несколько моментов:
- адрес и часы работы своей участковой избирательной комиссии;
- внесены ли данные в список избирателей;
- есть ли возможность проголосовать по месту нахождения, если гражданин находится не по месту регистрации;
- подтверждено ли заявление на ДЭГ, если выбран электронный формат.
С собой необходимо взять паспорт гражданина России. Если в списке избирателей данных нет или в них обнаружилась ошибка, следует обратиться в участковую избирательную комиссию, предъявив паспорт и, при необходимости, документы о регистрации.
Голосование продлится до 20 сентября. Чтобы не столкнуться с проблемой в последний момент, стоит заранее проверить свой участок, выбранный способ голосования и корректность данных в списке избирателей.
В «Единой России» сообщили, что каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей.