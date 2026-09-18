С 18 сентября в России стартовало трехдневное голосование, и избирательные участки открылись по всей стране. До 20 сентября включительно граждане могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также в рамках других кампаний. Формат участия каждый выбирает сам: прийти лично, остаться дома или проголосовать дистанционно — правда, последний вариант доступен лишь тем, кто позаботился об этом заранее и подал заявление, сообщил rosbalt.ru.

Что именно выбирают

Центральное событие — формирование Госдумы девятого созыва. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тыс. кампаний различного уровня. В общей сложности предстоит заместить порядка 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

Параллельно в восьми регионах проходят выборы высших должностных лиц. В остальных субъектах формируются региональные законодательные собрания и муниципальные представительные органы.

Что касается Госдумы, здесь действует смешанная система. Граждане голосуют и за партийные списки по федеральному округу, и за конкретных кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части кампании заявлены десять партий.

Какие способы голосования доступны

Возможности избирателя зависят от региона проживания и от того, подавал ли он заявление заблаговременно. Варианты таковы:

прийти на участок и заполнить бумажный бюллетень;

проголосовать по месту нахождения, если заявление было оформлено заранее;

воспользоваться дистанционным электронным голосованием, если заявление подано в срок;

проголосовать на дому — для тех, кто не может добраться до участка по здоровью или иной уважительной причине.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Голосование за границей

Россияне, находящиеся за рубежом, тоже не остались в стороне: для них открыто 333 участка в 152 странах. На них можно проголосовать за депутатов Госдумы по федеральному округу, то есть отдать голос за партийные списки.

В большинстве государств зарубежные участки будут работать 20 сентября, но график может отличаться — все зависит от страны и решения местной избирательной комиссии. Чтобы не запутаться с датой и адресом, лучше заранее уточнить информацию в российских дипломатических представительствах или на ресурсах ЦИК.

Что проверить до похода на участок

Перед голосованием не помешает уточнить несколько моментов:

адрес и часы работы своей участковой избирательной комиссии;

внесены ли данные в список избирателей;

есть ли возможность проголосовать по месту нахождения, если гражданин находится не по месту регистрации;

подтверждено ли заявление на ДЭГ, если выбран электронный формат.

С собой необходимо взять паспорт гражданина России. Если в списке избирателей данных нет или в них обнаружилась ошибка, следует обратиться в участковую избирательную комиссию, предъявив паспорт и, при необходимости, документы о регистрации.

Голосование продлится до 20 сентября. Чтобы не столкнуться с проблемой в последний момент, стоит заранее проверить свой участок, выбранный способ голосования и корректность данных в списке избирателей.

В «Единой России» сообщили, что каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей.