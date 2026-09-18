«Равносильно содрать кожу»: реставраторы снимают патину на памятнике Ермаку в Новочеркасске

В Новочеркасске разгорается скандал вокруг реставрации памятника Ермаку. Председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин рассказал, что со скульптуры пытаются снять болгаркой и щеткой черную краску, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, скульптура Ермака в Новочеркасске Ростовской области — это главный памятник Войска Донского, установленный еще в дореволюционный период. Посвящен он казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу — завоевателю Сибири.

По словам собеседника издания, исследование памятника «Донским наследием» несколько лет назад показало, что со скульптурой все нормально. Проведение ремонта требует крепления у основания цепей, которые окружают постамент.

«Но вместо этого в августе вдруг стали болгарками и щетками убирать патину. А это — составляющая памятника, которая со временем появляется у любой скульптуры», — объясняет Александр Кожин.

Эксперт рассказал, что тогда известный Новочеркасску реставратор и архитектор Владимир Мороз выступил с публичным заявлением о том, что со скульптуры варварски сбили естественную патину и нанесли на бронзу непонятное черное покрытие.

Как объяснял архитектор в СМИ, уничтожение патины — это прямое нарушение законодательства по охране памятников, ведущее к безвозвратной потере художественно-исторического облика монумента. Однако тогда глава Новочеркасска поспешил всех успокоить, заявив, что монумент не перекрашивали. Он уточнил, что идет плановая реставрация бронзовой скульптуры и реставраторы строго придерживаются методики. Что на поверхность памятника наносится специальный состав, предотвращающий окисление и коррозию бронзы. По его словам, именно этот состав придает металлу темный оттенок.

«Но когда это все случилось, видимо, наверху прочитали эти публикации в СМИ, и кому-то „дали по шапке“. Потому что вчера — 16 сентября, эту черную краску стали сдирать с памятника», — рассказывает Кожин.

По данным издания, первым на технологию проведения работ обратил внимание реставратор Владимир Мороз.

«Подъехал вчера к памятнику. Чистят его металлическими щетками и болгаркой. Но как только увидели, что я подошел и готовлюсь снимать, все побросали, схватили брызгалки и тряпки, и начали ими памятник тереть», — отметил реставратор.

Собеседники высказывают мнение, что, похоже, работникам порекомендовали не демонстрировать, что они делают. Поэтому заснять их работу болгаркой и металлическими щетками оказалось невозможно.

Эксперты единогласны — такое отношение к памятнику недопустимо.

«Это же равносильно содрать кожу с человека под предлогом того, что потом сделают новую! Создается ощущение, что сперва содрали все, чтобы закрасить в черный цвет, а когда стало очевидно, с какими серьезными нарушениями и какую глупость наделали, стали сдирать эту черную краску, пытаясь вернуться к прежнему восприятию памятника. Но сделать это уже невозможно», — комментирует Александр Кожин.

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