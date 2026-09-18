«Может пошевелятся»: жители улицы в Слизнево отказались от выборов из‑за нашествия медведей

Жители поселка Слизнево решили отказаться от участия в выборах всей улицей — так они пытаются привлечь внимание к проблеме медведей, которые уже две недели держат поселок в страхе. Люди устали от нашествий хищников и не видят реакции на свои многочисленные обращения. А накануне ситуация обострилась: взрослый медведь вышел к домам средь бела дня, сообщил prmira.ru.

Видео, на котором зафиксировано появление хищника, было снято в четверг, 17 сентября, около семи вечера по адресу Малое Слизнево, 33. Это последний дом на улице, сразу за ним начинается лес. Жители рассказали «Проспекту Мира», что медведи наведываются в поселок практически ежедневно на протяжении двух недель. Но вчера люди были шокированы: взрослый зверь засветло вышел на самую длинную улицу поселка.

«Тут очень много людей живет, тут нет ни одного пустого дома. И семьи с маленькими детьми живут, и дети на великах по этой улице ездят», — объяснила нам жительница.

По данным издания, утром в поселковом чате жители, посовещавшись всей улицей, решили не идти голосовать до тех пор, пока медведей не истребят: по их словам, безопасность важнее.

«Хорошее решение не идти на выборы, может пошевелятся», — написали местные жители.

По информации издания, впервые медведь заявил о себе в ночь с 3 на 4 сентября на улице Малое Слизнево. Тогда он разломал курятник рядом с жилым домом и задрал 20 кур. Спустя несколько дней хищник сломал забор на улице Большое Слизнево и растерзал двух собак, сидевших на цепи. В ночь с 12 на 13 сентября зверь забрался в третий огород и поломал деревья. Свежие следы медведей местные находят почти каждый день.

«Причем следы очень разного размера, так что это не один медведь тут ходит. Мы уже накупили пневмогорны, фейерверки, петарды. С 12-го на 13-е мне звонит соседка и говорит: „Он у меня в огороде, забор сломал“. Я побежала, посигналила горном, стрельнула петардой, он ушел. В это же время соседка звонила в 112», — говорит читательница.

По словам жителей, за последние две недели они неоднократно звонили по номеру 112 и в полицию. По словам жителей, они ни разу не увидели, чтобы кто-то приехал на вызов. В полиции данную информацию опровергают.

«В полицию поступало несколько сообщений о диком животном. На место происшествия выезжали сотрудники органов внутренних дел. Местные жители были опрошены. Материалы переданы в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края», — после одного из вызовов «Проспекту Мира» сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что в Калтане медведь каждый день приходит к домам в одно и то же время.