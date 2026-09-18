Кусты в цвету посреди осени: жители Осинников делятся кадрами повторного цветения сирени

Жители Осинников обсуждают в социальных сетях необычную картину: в середине сентября сирень снова начала цвести. Пользователи публикуют фотографии, на которых кусты, обычно радующие глаз лишь весной, вновь покрылись ароматными гроздьями. Авторы постов признаются, что такое зрелище вызывает у них удивление и радость одновременно, сообщил VSE42.RU .

Один из местных жителей решил показать не только сирень, но и другие растения со своего участка. По снимкам видно, что осенняя погода ничуть не мешает им сохранять яркие краски и продолжать цветение. В комментариях под публикацией горожане отмечают, что уже замечали подобное ранее и не считают это чем-то из ряда вон выходящим.

«Примерно 22-23 года назад был такой сентябрь. Кустарники под окнами пускали новые листья», – написала одна из читательниц.

По данным издания, для Кузбасса это не единичный случай. Ранее VSE42.RU рассказывал о похожей ситуации в Новокузнецке: там заметили одуванчики, которые зацвели во второй раз. Причиной тогда назвали теплую погоду — именно она заставила растения выйти из состояния покоя и вновь пойти в рост.

Ранее сообщалось, что в Клину садовый жасмин вопреки календарю снова покрылся белыми цветами.