Генменеджер «Вашинтона» отреагировал на кампанию в США, развернутую против Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о ситуации вокруг капитана команды Александра Овечкина, против которого в США развернулась кампания из-за участия в предвыборном ролике «Единой России».

Овечкин снялся в видео вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главным редактором RT Маргаритой Симоньян, актером Владимиром Машковым и певицей Татьяной Куртуковой.

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон официально обратился в НХЛ с требованием дать оценку действиям Овечкина. Инициаторы кампании настаивают на расторжении контракта Овечкина с «Вашингтоном» и выдворении хоккеиста из страны.

«Трудная ситуация, и я понимаю, почему люди расстроены. Наверное, это все, что я могу сказать как генеральный менеджер хоккейной команды, а не как человек, хорошо разбирающийся в геополитических вопросах. Мне его жаль. Возможно, это непопулярное мнение среди тех, кто сейчас его критикует, но для него это непростая ситуация», — сказал Крис Патрик.

Ранее в «Вашингтоне» поддержали своего игрока, заявив, что Овечкин является гражданином России и имеет полное право участвовать в политическом процессе на родине.

41-летний Александр Овечкин готовится провести свой 22-й сезон за «Вашингтон». Он является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929) и лишь на 10 шайб отстает от Уэйна Гретцки (1016) по общему количеству голов с учетом плей-офф.