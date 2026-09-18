К 4 годам колонии-поселении приговорили водителя, который сбил семью с 5-летним ребенком на переходе в Балашихе

Железнодорожный городской суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибла девочка в возрасте 5 лет. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Так, местный житель в возрасте 38 лет был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года. Кроме того, его обязали компенсировать моральный вред на сумму ₽1,5 млн.

Инцидент произошел в конце января на участке дороги «Кучино — М7 Волга». Подсудимый, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу супругам, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и везли дочь на санках перед собой.

После этого водитель сбил пешеходов и детские санки и протащил ребенка под днищем автомобиля. Девочка получила серьезные травмы, от которых через две недели скончалась в больнице.