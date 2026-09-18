Овечкин остался без торта в свой 41-й день рождения

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без традиционного куска торта в свой день рождения. 17 сентября знаменитому нападающему исполнился 41 год.

О праздничном торте Овечкина спросила журналистка The Hockey News Сэмми Силбер. Хоккеист ответил ей: «Нет. Я на диете».

Александр Овечкин прибыл в тренировочный лагерь «Вашингтона» и готовится начать свой 22-й сезон в свитере «Столичных». Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929), а с учетом плей-офф нападающий забросил 1006 шайб, на 10 голов отставая от Уэйна Гретцки.

Ранее Овечкин принял участие в предвыборном ролике «Единой России», за что подвергся хейту в США. Против хоккеиста развернули целую кампанию, а самые ярые его противники требуют, чтобы «Вашингтон» расторг контракт с Овечкиным.