Плющенко-младший дебютировал за Азербайджан: 16-е место в короткой программе на этапе ЮГП

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дебютировал на международной арене после своего перехода в Азербайджан. 13-летний спортсмен выступил на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

По итогам короткой программы Плющенко-младший занял лишь 16-е место, набрав 57,12 балла. На внутрироссийских прокатах за проверенную короткую программу под фламенко он получал больше, но и со своими лучшими баллами мог попасть только в пятерку сильнейших. Лидером после короткой программы в Анкаре стал японец Даийя Эбихара (72,46).

Александр Плющенко допустил несколько серьезных ошибок — степ-аут на двойном акселе и недокрут на тройном тулупе в каскаде. На соревнованиях в Турции присутствовал и Евгений Плющенко, приехавший посмотреть дебют сына на международной арене. Отметим, что в Анкаре Александр был самым юным из участников соревнований.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что не может согласиться с решением родителей Александра Плющенко о выступлении сына под флагом другой страны.