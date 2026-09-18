Тренер ЦСКА раскрыл сроки возвращения Игоря Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос клубной пресс-службы о том, рассчитывает ли он в этом сезоне на 40-летнего голкипера Игоря Акинфеева.

Знаменитый армейский вратарь получил травму еще в апреле и с тех пор на поле не выходил. Основным голкипером ЦСКА в его отсутствие является Владислав Тороп. Кроме того, армейцы выкупили у «Балтики» Максима Бориско.

«Мы всегда на него рассчитываем. Теперь дело за Игорем. Он восстанавливается. Надеюсь, что в этом году мы его увидим», — сказал Игдисамов.

В июне Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА еще на один сезон. Футболист провел всю карьеру в армейском клубе, сыграв за него в общей сложности 818 матчей.

ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ не потерпел ни одного поражения. Команда занимает четвертое место с 19 очками, столько же баллов набрали «Спартак» и «Динамо». Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 21 очком.